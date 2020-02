Guarda l'intervista all'Assessore Anna Montini

Al via anche a Rimini il progetto Farmaco Amico, per promuovere il recupero e riutilizzo dei farmaci non scaduti, che verranno destinati a soggetti ed enti bisognosi. I medicinali raccolti potranno essere depositati dai cittadini in appositi contenitori messi a disposizione da Hera. Sette le prime farmacie aderenti: 4 comunali (la n. 1 San Francesco di via M. Rosa 3, la n. 2 di Via Covignano 154, la n. 4 di Via Marecchiese 135 e la n. 8 Stazione di Via Clementini 34) e 3 private (Farmacia Donati Merlini di V.le Pascoli, 65 /C/D/E , Al Porto di Via Coletti, 55 e Centrale di Via Dati 80 di Viserba). Il servizio sarà disponibile dal 4 febbraio 2020.

Per poter essere inseriti nel circuito di riutilizzo, i farmaci dovranno possedere dei requisiti precisi, tra i quali una validità residua di almeno 6 mesi e le confezioni in un ottimo stato di conservazione, con lotto e scadenza perfettamente leggibili. Saranno invece esclusi i medicinali che richiedono particolari precauzioni per la loro conservazione, come la catena del freddo, quelli di solo impiego ospedaliero, gli eventuali farmaci stupefacenti e quelli con la stampigliatura “campione omaggio”.

Questa mattina la presentazione presso il Comune di Rimini - alla presenza dell’assessore all’ambiente Anna Montini, del Presidente di Auser Massimo Fusini, del responsabile servizi ambientali Hera di Rimini Guido Puccinotti e di Last Minute Market, “Farmaco Amico”, il progetto per la raccolta e il riutilizzo dei farmaci non scaduti.

