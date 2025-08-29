PROTESTA Anche a Rimini sanitari a digiuno contro il massacro a Gaza Centinaia tra medici, infermieri, tecnici e oss hanno aderito alla protesta simbolica fuori dall'ospedale Infermi e da altri nosocomi romagnoli

Anche i sanitari di Rimini hanno partecipato ieri pomeriggio alla manifestazione “Digiuno per Gaza” contro il genocidio in corso in Palestina. Più di 150 tra medici, infermieri e personale sanitario sono scesi davanti all'Infermi con cartelli e striscioni.

“Porteremo avanti i nostri obiettivi – chiariscono gli organizzatori in una nota - che si riassumono in tre punti fondamentali: adottare formalmente una Dichiarazione ove si riconosca il genocidio in corso e si affermi l'impegno dell'istituzione a contrastarlo con ogni mezzo a disposizione. Al Governo italiano: Sospendere immediatamente accordi militari e fornitura di armi ad Israele e chiedere con urgenza il cessate il fuoco e l'apertura di corridoi umanitari per aiuti alimentari e sanitari alla popolazione di Gaza allo stremo delle forze. Ai medici, ai farmacisti, ai pazienti, alle Regioni, ai Comuni di aderire alla campagna di boicottaggio No TEVA promossa da BDS contro l'azienda farmaceutica israeliana TEVA per la risoluzione di contratti in essere o il declinare accordi futuri”.

ll silenzio, come hanno ripetuto gli organizzatori, non è imparzialità: "il silenzio durante un genocidio è complicità. E la categoria sanitaria italiana ha scelto di non tacere".

