Anche Autovelox dinamici Scout speed vanno sempre segnalati

Le multe per eccesso di velocità elevate tramite misuratore elettronico della velocità di tipo "dinamico", installato a bordo di vetture in movimento delle Forze dell'Ordine possono essere contestate con buona speranza di annullamento, quando la presenza di Autovelox non sia adeguatamente segnalata agli automobilisti. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2384 del 25 gennaio 2023.

Nel caso giunto in esame alla Seconda Sezione Civile del Palazzaccio, un automobilista, pizzicato a viaggiare a 98,80 km/h in un tratto stradale con velocità massima limitata a 50 km/h, aveva proposto opposizione in giudizio avverso la sanzione irrogatagli per mancanza della segnalazione dei possibili controlli.