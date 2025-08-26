Anche la presidente Metsola non risparmia critiche all'Europa

La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola è arrivata presto qui in Fiera, ha girato per gli stand accompagnata dai parlamenti europei e dal presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz, ha visitato lo stand della Compagnia delle Opere, poi l'area del ministero degli Esteri, l'unità di crisi della Farnesina, poi ha parlato dal palco in una sala gremita, dove l'incontro era incentrato sui nuovi mattoni per l'Europa.

Così come aveva fatto Mario Draghi nella giornata inaugurale, anche Metsola ha avuto parole dure nei confronti dell'Europa, è il momento del cambiamento e delle scelte difficili, ha premesso, l'Europa è ciò che noi abbiamo il coraggio di rendere possibile, non è definita, non è completa, ma quello che sarà dipende da ciascuno di noi. Lottiamo per una Europa migliore, più vicina ai suoi cittadini, non arrendiamoci perché siamo solo all'inizio del progetto. Sull'Ucraina ha detto che serve una pace giusta senza la quale arriverebbe solo un conflitto più grande e disastroso; anche per Gaza ha avuto parole toccanti, definendo la situazione inaccettabile. La presidente è ora attesa a San Patrignano.