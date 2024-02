CRONACA Ancona: 14enne precipita dal terzo piano della scuola, è in prognosi riservata Non sarebbe in pericolo di vita. Un terrapieno erboso avrebbe attutito la caduta

Un ragazzo di 14 anni, durante la ricreazione, è precipitato dal terzo piano dell'istituto superiore Savoia-Benincasa di Ancona. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Torrette di Ancona. Nessuna ipotesi è esclusa al momento, compresa quella di un gesto volontario. Il giovane sarebbe precipitato proprio da una finestra della sua aula, andando a cadere su un terrapieno erboso.

Il 14enne "è vigile e ha riferito ai sanitari quello che è successo" riferisce all'Ansa la preside Maria Alessandra Bertini, che si trova nel pronto soccorso. Le sue condizioni sono "meglio del previsto, considerando quello che è successo", afferma ancora la dirigente scolastica che aggiunge come una psicologa abbia già preso in carico la classe.

Secondo il bollettino dell'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, il ragazzo si trova in prognosi riservata. Vigile, in respiro spontaneo - informa la nota -, ha riportato prevalente trauma toracico e trauma del bacino con fratture multiple. È stato sottoposto a indagini diagnostiche e valutazione multidisciplinare per poi essere trasferito in un altro reparto.

