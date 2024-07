Ancona: a fuoco un materasso nella notte, cinque intossicati e palazzina evacuata

Un incendio è divampato nella notte in una palazzina di tre piani a Trecastelli, in provincia di Ancona, nella frazione di Brugnetto: sono stati evacuati tutti gli occupanti. Cinque persone sono rimaste intossicate dal fumo denso che si è sprigionato e hanno avuto bisogno delle cure sanitarie. Poco prima delle 3, le fiamme sarebbero partite da un materasso all'interno di una delle abitazioni. Il fumo ha messo in allarme i condomini e sono stati chiamati i Vigili del fuoco. Attorno alle 4 l'incendio è stato domato ma la palazzina non è al momento fruibile. Rimarrà inagibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto anche i carabinieri per le prime indagini.