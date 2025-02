Ancona, bambina di 5 anni precipita dal terzo piano: è grave

Una bambina di 5 anni è precipitata questa mattina dal terzo piano di una palazzina in via Rovereto, ad Ancona. La piccola, nata nel 2019 e con problemi di disabilità, è caduta da un’altezza di circa dieci metri, rimanendo gravemente ferita. L’allarme è scattato immediatamente: un vicino di casa, vedendola riversa a terra ma ancora cosciente, l’ha presa in braccio e riportata dalla madre, che sconvolta ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Rossa, che l’hanno trasferita d’urgenza all’ospedale pediatrico Salesi. Secondo i primi accertamenti medici, la bambina non avrebbe riportato lesioni agli organi interni né emorragie, un vero miracolo, ma le sue condizioni restano gravissime e sarà sottoposta a una TAC per verificare eventuali fratture.

Le forze dell’ordine, tra cui gli agenti della Squadra Mobile, Scientifica e Volanti, stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 11:15, e accertare dove fossero i genitori al momento della caduta. Un peluche della bambina è stato trovato incastrato in un albero sotto la finestra, il che potrebbe aver attutito in parte la caduta. L’indagine è in corso per chiarire se si sia trattato di un tragico incidente o se vi siano altre responsabilità.