CRONACA Ancona, bimba di 5 anni cade dalla finestra: è stabile ma resta in prognosi riservata La piccola, affetta da disabilità, soccorsa da un vicino e trasportata d’urgenza in ospedale. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente.

Ancona, bimba di 5 anni cade dalla finestra: è stabile ma resta in prognosi riservata.

È stabile ma ancora in prognosi riservata la bambina di 5 anni caduta questa mattina dalla finestra di casa in via Rovereto, ad Ancona. La piccola, che ha problemi di disabilità, è precipitata da un’altezza di circa sette metri mentre giocava con alcuni pupazzetti, tra cui un unicorno. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe arrampicata su un divano posto sotto la finestra e, cercando di recuperare un peluche caduto in precedenza su un albero, avrebbe aperto la finestra e si sarebbe sporta, precipitando nel vuoto.

L’allarme è scattato immediatamente: un vicino di casa, vedendola a terra quasi svenuta, l’ha soccorsa e riportata dalla madre, che ha subito chiamato il 118. La bambina è stata trasferita d’urgenza all’ospedale pediatrico Salesi, dove è monitorata con attenzione dai medici. Dai primi accertamenti, non risulta la presenza di emorragie interne o lesioni agli organi, ma sarà sottoposta a una nuova TAC per verificare eventuali fratture.

Nel frattempo, la Squadra Mobile di Ancona, guidata da Carlo Pinto, sta conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. La madre della piccola, al momento della caduta, si trovava in casa impegnata nelle pulizie in un’altra stanza. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi per accertare tutti i dettagli di quanto accaduto.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: