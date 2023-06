CRONACA Ancona: donna folgorata in spiaggia dopo aver calpestato cavo elettrico

Non sarebbero in pericolo di vita di due bagnanti, entrambi anconetani, che nella mattina di venerdì sono rimasti folgorati sulla spiaggia del Passetto, ad Ancona. Una donna di 50 anni, secondo una prima ricostruzione, avrebbe pestato un cavo elettrico, che serviva per portare energia elettrica ad un'imbarcazione, nella zona della Seggiola del Papa. Un uomo, di 52 anni, ha cercato di soccorrerla, ma è rimasto ustionato. Oltre alla folgorazione, la 50enne è caduta, battendo la testa. I due sono stati poi prelevati dall'eliambulanza e trasportati all'ospedale regionale di Torrette con codice di media gravità. I presenti hanno subito chiamato i soccorsi e sono arrivati due gommoni, uno della Guarda costiera, l'altro dei vigili del fuoco.

