CRONACA Ancona: pesca abusivamente 10mila ricci di mare, foglio di via per 57enne

Ancona: pesca abusivamente 10mila ricci di mare, foglio di via per 57enne.

Un 57enne, in tre recenti occasioni, ha pescato abusivamente ricci di mare sul litorale marino di Ancona. Per questo la Stazione navale della guardia di finanza, sezione operativa di Ancona, ha sequestrato oltre 10mila esemplari di ricci di mare insieme all'attrezzatura per l'asporto dell'echinoderma dal fondale marino. Applicata al 57enne anche una sanzione amministrativa. Il Questore di Ancona ha emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti dell'uomo – non potrà tornare nel capoluogo marchigiano per tre anni – per arginare la reiterazione delle condotte, volte ad alimentare il commercio illegale e lesive dell'ecosistema marino, irreparabilmente pregiudicato dalla pesca indiscriminata. Il soggetto era stato più volte identificato dalle Forze dell'Ordine lungo le coste mentre pescava, prelevando migliaia di ricci di mare, senza essere provvisto dei titoli abilitativi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: