Ancona: presunto sistema di riciclaggio capace di muovere miliardi di euro. 281 denunce

Protagonista dell'operazione la Guardia di Finanza

25 feb 2026

A colpire è soprattutto l'enormità delle cifre in ballo: un sistema che sarebbe stato capace di muovere fino a 5 miliardi di euro tra Italia e Cina; sempre che le accuse formulate nel corso delle indagini – ovviamente - vengano poi confermate in sede giudiziaria. Condizionale d'obbligo, insomma.

L'inchiesta – coordinata dalla Procura di Ancona, e condotta dalle Fiamme Gialle del Comando provinciale – sarebbe nata da un'iniziativa della Tenenza di Senigallia; sulla scia di un'operazione precedente. Stando a media locali tutto partì da controlli fiscali su alcuni laboratori tessili gestiti da persone di nazionalità cinese. Ad insospettire gli inquirenti – pare – ingenti prelievi dai conti aziendali dopo l'incasso delle fatture. Sarebbe in seguito emerso un sistema estremamente complesso di società cartiere”, sparse soprattutto nel Nord Italia, con il compito di emettere fatture per operazioni fittizie. Decine di migliaia di aziende reali le avrebbero poi acquistate – dietro compenso - per abbattere l'imponibile e pagare meno tasse.

Non a caso l'operazione di polizia finanziaria è stata denominata “Cash Back”. Un deja vu lo schema; ma come si diceva è il volume del presunto illecito, la cifra di questa vicenda; oltre alla dimensione internazionale. Il denaro transitato sui conti delle società fittizie sarebbe stato infatti trasferito nella Repubblica Popolare. Disposto dalle autorità il sequestro preventivo di oltre un miliardo di euro; con beni e valori per 50 milioni già finiti sotto sigillo. 281, complessivamente, le persone denunciate – in gran parte cinesi -; 3 gli arresti, eseguiti all'alba. Gli indagati dovranno rispondere a vario titolo di reati che vanno dal riciclaggio all'emissione di fatture inesistenti. Un presunto sistema che avrebbe danneggiato significativamente l'economia legale, compromettendo la concorrenza.





