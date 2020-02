Ancona: rottura conduttura provoca voragine in centro

Alle 3 di notte la rottura di una conduttura principale d'acqua ha aperto una vera e propria voragine nel centro di Ancona. Le vie adiacenti e piazza Cavour sono state si sono ritrovate ben presto allagate, con disagi anche per le utenze domestiche rimaste senz'acqua. La perdita è di circa 200 litri al minuto. La chiusura di alcune strade ha creato disagi alla viabilità e il Comune di Ancona, anche tramite i social, ha invitato ad usare tragitti alternativi. I tecnici, comunica il Comune, stanno lavorando a pieno regime per verificare il danno e ripristinare la conduttura. Non si prevedono però tempi brevissimi, spiega l'amministrazione.