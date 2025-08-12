Ancona si candida a capitale della cultura 2028

Oltre mezzo milione di risorse regionali, tra aprile e luglio del 2025, assegnate direttamente al Comune di Ancona per progetti e iniziative legate alla cultura. Attenzione particolare ai lavori di riqualificazione della biblioteca Benincasa, 400mila euro, e alla candidatura di Ancona a capitale italiana della cultura per il 2028.

Il ministro competente, Alessandro Giuli, è stato accolto dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e dal sindaco del capoluogo marchigiano, Daniele Silvetti, ed ha poi attraversato i principali luoghi della cultura della città - dal Duomo alla biblioteca Benincasa, dall'anfiteatro romano alla Mole Vanvitelliana - per poi visitare il Museo statale tattile Omero. Giuli non ha mancato di fare complimenti alla città, che avranno senz'altro fatto piacere al sindaco.

"La candidatura a capitale italiana della cultura è uno stimolo per noi", ha aggiunto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che si rincandida alle prossime regionali.





Nel video le interviste a Alessandro Giuli, ministro della Cultura; Daniele Silvetti, sindaco di Ancona; Francesco Acquaroli, presidente Regione Marche