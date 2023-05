Ancora allerta rossa in Emilia Romagna, A Forlì si apre una voragine, 26 persone evacuate

Allerta rossa anche per oggi nell'Emilia Romagna martoriata da pioggia, esondazioni, fango e frane. L'acqua lentamente si ritira da Faenza, Forlì, Cesena e dagli altri luoghi più pesantemente colpiti. E' ancora invece molto presente a Ravenna e dintorni, ma il pericolo che tutta la città vada sott'acqua, con i tesori dell'arte bizantina patrimonio Unesco, sembra per il momento scongiurato.

Dalle 3.45 della scorsa notte alcune squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo in via Vittorio Locchi a Forlì nel quartiere Romiti, uno dei più colpiti dall'alluvione, per l'evacuazione a scopo precauzionale di una palazzina di 12 appartamenti a causa di una voragine. In tutto sono 26 le persone allontanate dalle abitazioni e trasferite in luogo sicuro. Nella giornata di domenica si sono progressivamente formati dei crateri sulla sede stradale. La preoccupazione è che possa essere stata compromessa la staticità delle fondazioni della palazzina che si trova a pochi metri dal luogo della voragine più estesa. In corso sopralluoghi dei tecnici anche in altri immobili vicini.

Riprende la scuola a Cesena fatta eccezione per le secondarie di secondo. Le scuole di Ravenna, restano chiuse. Il Comune di Forlì ha disposto la sospensione della attività didattiche di tutte le scuole secondarie di secondo grado. Resta salva l'autonomia di ogni Istituto superiore di organizzare forme alternative di didattica a distanza.

Dopo la sospensione dei servizi riaprono da oggi a Cesena tutti i servizi bibliotecari, museali e le gallerie d'arte comunali, con la sola eccezione dei punti lettura distribuiti nei quartieri, la cui ripartenza è programmata per lunedì 29 maggio.



Nuovamente chiusa al traffico, la scorsa notte, la Strada Provinciale 3 Via Giardini in località 'la Fontanina', nel Modenese a causa della caduta di detriti sulla sede viaria, in un tratto di strada vicino a quello già interessato da altre chiusure dei giorni scorsi. E' quanto segnala la Provincia di Modena

Per gli automobilisti persiste la necessità di non recarsi nelle province di Forlì, Cesena e Ravenna dove la viabilità secondaria è ancora interessata dalla presenza di fango e di acqua e per lasciare libera la circolazione ai veicoli destinati al soccorso e al ripristino. E' quanto fa sapere una nota della Polizia.



In Emilia Romagna 879 vigili del fuoco, di cui 696 giunti in rinforzo da altri Comandi, sono impegnati nelle operazioni di soccorso: 244 sono al lavoro nella provincia di Forlì e 326 in quella di Ravenna, i territori dove permangono le maggiori criticità. Attivi 150 soccorritori acquatici, 50 esperti nelle operazioni di prosciugamento con pompe e idrovore, 16 i Posti di comando avanzato. Dei mezzi impiegati attualmente nei luoghi colpiti dal maltempo, 35 sono piccoli natanti, 3 gli anfibi, 1 hovercarft, 3 gli elicotteri e 12 i droni. Sono 4.963 gli interventi effettuati finora: 1.148 a Bologna, 2.089 a Ravenna, 1.362 a Forlì Cesena, 364 a Rimini.