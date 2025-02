HACKER Ancora attacchi hacker all'Italia, colpito anche il sito del Comune di Rimini I filorussi Noname colpiscono per l'11° giorno consecutivo

Ancora attacchi hacker all'Italia, colpito anche il sito del Comune di Rimini.

Non si arresta la campagna degli hacker filorussi Noname057(16) contro siti italiani. Per l'undicesimo giorno consecutivo gli attivisti hanno lanciato attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service). Oggi i target sono stati Pubblica amministrazione locale ed anche l'Ordine dei giornalisti. Ne dà notizia l'Ansa. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha allertato i bersagli e informato l'autorità politica. Allo stato tra i siti che risultano non raggiungibili ci sono quelli della Regione Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Brescia, Prato, Parma, Perugia, Rimini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: