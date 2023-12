ITALIA Ancora nessuna traccia della sedicenne scomparsa a Pavia

Ancora nessuna traccia della sedicenne scomparsa a Pavia.

Non ci sono ancora notizie di Anastasia Ronchi, la sedicenne, sorella della speaker radiofonica Micol Ronchi, scomparsa a Pavia lo scorso mercoledì. "Non ci sono sviluppi. Non abbiamo ricevuto dalle forze dell'ordine nessuna conferma di ritrovamento" ha detto in una storia Instagram la sorella Micol.

Secondo una prima segnalazione ricevuta, Anastasia era stata avvistata a Binasco, nel milanese, a circa 18 chilometri di distanza da Pavia. Segnalazione ritenuta credibile dalla sorella vista la propensione di Anastasia a camminare ma che, evidentemente, non ha portato i risultati sperati. Anastasia, secondo un'altra segnalazione, era stata avvistata su un treno diretto a Genova e poi nei pressi della stazione di Genova Brignole.

Al momento della scomparsa, come ha ricostruito la sorella, la sedicenne indossava un giaccone Woolrich nero con uno zaino viola con dei disegni e delle scarpe verdi.

