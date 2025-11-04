RIMINI Ancora un incidente nel sottopasso del Parco Cervi/Renzi: ciclista investe una studentessa

Ancora un incidente nel sottopasso del Parco Cervi/Renzi: ciclista investe una studentessa.

Nuovo incidente nel sottopasso ciclopedonale che collega il Parco Cervi al Parco Renzi, nei pressi di piazzale Kennedy a Rimini. Una donna di 65 anni, residente in zona, è finita rovinosamente a terra dopo aver urtato una giovane studentessa. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza avrebbe cercato di evitare una pozzanghera, spostandosi momentaneamente nella corsia opposta, proprio mentre la ciclista sopraggiungeva in direzione mare. L’impatto è stato inevitabile: la donna ha riportato una sospetta frattura al ginocchio ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Infermi, mentre la studentessa è rimasta illesa.

L’episodio riaccende le polemiche sulla sicurezza del sottopasso, spesso teatro di cadute e collisioni a causa del fondo scivoloso e della convivenza non sempre facile tra pedoni e ciclisti. I residenti tornano a chiedere interventi strutturali o una migliore segnaletica per prevenire nuovi incidenti.



