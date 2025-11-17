TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:01 San Marino in Romania 35 anni dopo la prima volta 12:18 Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno 10:51 “Titano, il segreto della libertà”: la nuova miniserie di Roberto Giacobbo su San Marino Rtv 09:43 Riqualificazione per il mulino Reffi, il Congresso affida i primi incarichi tecnici 09:01 Vongole, produzione in picchiata: il 2025 l’anno peggiore degli ultimi 20 anni
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Ancora un pedone investito sulle strisce sulla Santarcangiolese: donna in gravi condizioni

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 18:00. A falciarla una Opel Corsa con targa riminese guidata da un uomo che avrebbe dichiarato non aver visto il pedone. Dinamica analoga a quanto accaduto poco più di una settimana fa sulla stessa via

17 nov 2025
Ancora un pedone investito sulle strisce sulla Santarcangiolese: donna in gravi condizioni

Una donna di origine straniera è stata investita mentre stava attraversando le strisce pedonali lungo la strada Santarcangiolese, tra Santarcangelo e Poggio Berni. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 18:00. A falciarla una Opel Corsa con targa riminese guidata da un uomo che avrebbe dichiarato non aver visto il pedone

Ad avvalorare questa tragica ipotesi è l'assenza di frenata nei pressi dell'attraversamento. L'impatto è stato violentissimo, facendo finire la malcapitata sull'asfalto a diversi metri di distanza. Sul posto sono arrivati i sanitari, che hanno prestato le cure alla donna per poi trasportarla in ambulanza all'ospedale di Cesena, e la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico.

Una dinamica praticamente analoga al sinistro che si è registrato poco più di una settimana fa lungo la stessa strada. Anche in quel caso ad essere investita è stata una donna, tuttora ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni.




Foto Gallery

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia