INCIDENTE Ancora un pedone investito sulle strisce sulla Santarcangiolese: donna in gravi condizioni Il sinistro è avvenuto poco prima delle 18:00. A falciarla una Opel Corsa con targa riminese guidata da un uomo che avrebbe dichiarato non aver visto il pedone. Dinamica analoga a quanto accaduto poco più di una settimana fa sulla stessa via

Una donna di origine straniera è stata investita mentre stava attraversando le strisce pedonali lungo la strada Santarcangiolese, tra Santarcangelo e Poggio Berni. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 18:00. A falciarla una Opel Corsa con targa riminese guidata da un uomo che avrebbe dichiarato non aver visto il pedone.

Ad avvalorare questa tragica ipotesi è l'assenza di frenata nei pressi dell'attraversamento. L'impatto è stato violentissimo, facendo finire la malcapitata sull'asfalto a diversi metri di distanza. Sul posto sono arrivati i sanitari, che hanno prestato le cure alla donna per poi trasportarla in ambulanza all'ospedale di Cesena, e la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico.

