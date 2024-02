Ancora una settimana di smog in Emilia-Romagna

Ancora una settimana di smog in Emilia-Romagna.

L'Emilia-Romagna è ancora sotto una cappa importante di smog e ci rimarrà per tutta la settimana. Ancora alti i livelli di particolato pm10, con attesi sforamenti dei valori limite giornalieri. Lo evidenzia anche il bollettino odierno dell'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpae) che ha prorogato il "bollino rosso" fino a venerdì compreso. Restano dunque in vigore le misure emergenziali per il contenimento degli inquinanti in atmosfera tra cui lo stop alla circolazione anche per i veicoli diesel fino a Euro 5, dalle 8.30 alle 18.30.

Tra le altre misure anche l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e nelle attività industriali e artigianali fino a 17 gradi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: