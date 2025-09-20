Andrea Delmastro: "Spiego ai fratelli sammarinesi la riforma della giustizia"

A Roma la festa di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia. Quattro giorni di dibattiti e incontri al laghetto dell'Eur di Roma per il movimento dei giovani di Fratelli d'Italia, guidati da Fabio Roscani che ora è anche deputato. Senza filtri si dimostra chiaramente il giornalista ed ex senatore Tommaso Cerno, che dice cosa pensa del politicamente corretto. Nello stesso dibattito, il sottosegretario alla Giustizia Delmastro, entusiasta per la terza approvazione della riforma che prevede la separazione delle carriere dei magistrati. A chiudere i lavori di Fenix 2025 la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Nel video le interviste a Fabio Roscani, presidente Gioventù Nazionale; Roberta Salerno, presidente regionale gioventù nazionale Campania; l'intervento di Tommaso Cerno, giornalista, e l'intervista a Andrea Delmastro Delle Vedove, Sottosegretario di Stato alla Giustizia