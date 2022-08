VERSO LE ELEZIONI Andrea Gnassi: "Portiamo la Romagna per cambiare Roma"

Andrea Gnassi: "Portiamo la Romagna per cambiare Roma".

In un'intervista al Resto del Carlino Andrea Gnassi commenta la sua candidatura alle elezioni del 25 settembre. L'ex sindaco di Rimini sarà capolista nel listino proporzionale e candidato nel collegio uninominale della Camera.

Punta a portare i "fatti" in campagna elettorale, citando fogne, lungomare, prodotto turistico e l'hub energetico in costruzione a Ravenna fra i temi da portare in parlamento. Temi che specifica, che "non sono di destra nè di sinistra", dicendosi pronto anche ad alleanze trasversali.

L'ex primo cittadino utilizzerà l''"approccio del sindaco", partendo dai "temi delle persone" e guardando al modello Romagna che, ricorda, "è un territorio che funziona e va quattro volte più veloce di Roma". "In questi dieci anni - specifica - abbiamo dimostrato che si possono mettere insieme imprese e lavoro, aggregando forze civiche, politiche e blocchi sociali, andando oltre gli steccati ideologici".

