Anm: "Sciopero dei magistrati, adesione all'80%"

Costituzione e tricolore alla mano i magistrati davanti alla Corte di Cassazione hanno organizzato questo flash mob, dicono, in difesa della Costituzione italiana, vogliono spiegare ai cittadini perché la separazione delle carriere, voluta dal governo Meloni, può mettere a repentaglio l'autonomia della magistratura. Per l'Anm l'adesione allo sciopero è vicina all'80%, il governo dal canto suo, dopo un vertice a Palazzo Chigi, starebbe aprendo sulla riserva delle quote rosa e anche sul sorteggio temperato per il nuovo Csm. La presidente Meloni comunque incontrerà il 5 marzo l'Associazione magistrati e l'Unione camere penali. Presidente che per il consiglio dei ministri sta preparando un decreto con misure per contrastare il caro bollette e un ddl per il nucleare.

Nel video le interviste a Cesare Parodi, presidente Associazione Nazionale Magistrati; Giuseppe Santalucia, magistrato, ex presidente Anm; Massimiliano Romeo, capogruppo senatori Lega