MARINAI Annegamenti: dai marinai di salvataggio di Rimini le regole sulla sicurezza in mare Dal rispetto delle bandiere, alla massima attenzione nei confronti dei minori. Dall'associazione sollevata anche la richiesta di maggiori tutele in vista anche della direttiva Bolkestein.

Da inizio agosto sono state già tre le morti per annegamento nelle coste dell'Emilia Romagna. Situazione che riporta in primo piano il tema della sicurezza in mare. "Il mare riserva dei pericoli, per questo è importante prestare attenzione agli orari di servizio del salvamento - spiega Graziano Bardeggia, marinai salvataggio Rimini - ovvero dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30. Attenzione anche nei riguardi delle bandiere: la rossa indica pericolo e sospensione del servizio. Particolare riguardo ai minori, spesso incustoditi dai genitori. Anche nel nostro mare poi esistono correnti di risacca che si verificano con mare mosso che ti impediscono di tornare a riva. Dovesse accadere consigliamo di nuotare lateralmente per uscire dalla zona di pericolo, senza andare contro corrente".

L'Associazione Marinai di Salvataggio della provincia di Rimini si è costituita associazione poco più di 10 anni fa. La loro attività è riconosciuta come servizio pubblico essenziale e in prospettiva dell'applicazione della direttiva Bolkestein, sottolinea l'associazione, i tempi sono maturi affinché questa attività venga gestita direttamente, senza deleghe, dai salvataggi alle dipendenze degli enti amministrativi territoriali: Regione, Provincia e Comuni.

Nel servizio l'intervista a Graziano Bardeggia (Marinai salvataggio Rimini)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: