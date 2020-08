Annullata la Fiera di Pugliano, parere contrario dell'azienda sanitaria: “Aggregazioni non controllabili”

Il Comune di Montecopiolo, dopo aver ricevuto il parere contrario in materia di Sanità Pubblica da parte dell'Asur (l'Azienda sanitaria unica regionale) delle Marche, è stata costretta ad annullare la Fiera di Pugliano che, come da tradizione, si sarebbe dovuta svolgere ogni lunedì del mese di settembre. L'amministrazione, in una nota firmata dal sindaco Pietro Rossi, ha sottolineato di aver tentato ogni strada percorribile, proponendo almeno un parere condizionato, ma poi si è vista obbligata a sottostare al parere dei tecnici. L'Asur, esprimendo il proprio parere contrario allo svolgersi della manifestazione a causa di possibili contagi Sars-Cov-2, ha fatto riferimento ad un momento epidemiologico estremamente critico, anche e soprattutto in vista della riapertura delle scuole. A pesare sulla decisione, anche il recente focolaio scoppiato proprio nel Comune di Montecopiolo che, “per quanto circoscritto – si legge nel documento – rappresenta comunque un rischio ulteriore”. L'evento in oggetto – continua l'azienda sanitaria – appare inevitabilmente “causa di aggregazioni non controllabili”.