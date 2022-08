Anpi Rimini: 'Agesci si dissoci da colonia di destra in casa scout'

"Apprendiamo dai quotidiani non senza stupore, la notizia del probabile abbaglio di Agesci-Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani e suoi dirigenti, che hanno ospitato in una propria struttura a Montecolombo" nel Riminese "un campo estivo dell'associazione 'Evita Peròn', la quale è dichiaratamente neofascista e nasce come controparte femminile di Forza Nuova in Romagna" Così, sulla propria pagina Facebook il comitato provinciale Anpi Rimini e la sezione F.lli Ciavatti di Coriano e Montecolombo intervengono riguardo il campo estivo dell'associazione, ospitato in una casa-vacanza Scout, alla luce della polemica emersa dopo che Alessandro Bongarzone, candidato ravennate di Unione Popolare, ha evidenziato, nei giorni scorsi, come al campo estivo sulle colline riminesi siano intervenuti a parlare a una ventina di minori due esponenti di CasaPound e della Rete dei Patrioti L'associazione 'Evita Peron', osserva l'Anpi riminese in un lungo post, "in linea con le proprie origini, propaganda dichiaratamente idee legate alla sottocultura fascista e più in generale all'estrema destra, organizza da molti anni campi estivi ed iniziative per famiglie, ma il cui ricordo di una dittatura sanguinaria e il richiamo se non la messa in pratica dei suoi fondamenti ideologici crediamo non possa conciliarsi con un qualsiasi progetto educativo".

Pertanto, si legge in un altro passaggio, "ad Agesci chiediamo di introdurre un controllo più scrupoloso di concessione delle strutture controllando lo statuto dell'associazione richiedente e che i dirigenti coinvolti, se veramente in buona fede come dichiarato, prendano pubblicamente distanze come segnale effettivo di disconoscimento della natura fascista dell'associazione 'Evita Peron'". Quindi, conclude l'Anpi citando la figura di Don Minzoni che fu "un antifascista della primissima ora" e tra "i primi sostenitori dello scoutismo in Italia, siamo certi che Aesci sarà capace di rivalutare la propria posizione in merito a questa iniziativa e ritrovare lo spirito antifascista e democratico che fu ispiratore di Don Minzoni".

