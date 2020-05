RIMINI Antenna a Viserba: la protesta si sposta davanti al Comune

Non si ferma la protesta dei cittadini di Viserba contro l'installazione di un'antenna di telefonia mobile a ridosso del centro abitato. Dopo il sit in di ieri nel luogo in cui dovrebbe avvenire l'installazione, questa mattina si sono spostasti davanti alla sede del Comune di Rimini. Per oggi infatti è previsto l'incontro tra l'assessore all'ambiente Montini e i rappresentanti della compagnia telefonica Iliad. Proprio al direttore generale di Iliad Italia ieri i promotori della protesta avevano inviato una lettera nella quale chiedevano una mano tesa ad una comunità che sta vivendo con angoscia crescente la situazione. I cittadini chiedono che venga semplicemente rispettato il regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico degli impianti per la telefonia mobile. Secondo il principio di cautela espresso nel regolamento dovrebbero essere privilegiate zone con caratteristiche diverse da quella al momento identificata che, altre ad essere a ridosso delle abitazioni, è vicina a parchi e poli scolastici.



