Anticipo d'estate in Riviera, tanti in spiaggia a Rimini

Fatte le prime 'prove' della stagione ormai alle porte con i giorni di Pasqua e il 'Paganello', il torneo internazionale di frisbee che porta a Rimini ogni anno centinaia di atleti di ogni parte del mondo, la spiaggia della città romagnola - complici il sole splendente e le temperature intorno ai 25 gradi - vive un anticipo d'estate. Sono tanti i riminesi ma anche i 'forestieri', scesi in Riviera - soprattutto sammarinesi e dalle città della vicina Emilia e della Lombardia per una mangiata di pesce e una piadina - a camminare sui legni del 'Parco del Mare' o a stendersi su un lettino o su un telo a prendere un po' di sole sull'arenile.

Affollato, nel giorno di mercato, anche il centro storico tra il rinnovato Teatro Galli e il 'Fellini Museum'. Diversi anche gli appassionati della corsa arrivati in città per la 'Rimini Marathon' - con un'edizione dimezzata per quest'anno, la 'Rimini Half Marathon,' - il cui villaggio, solitamente allestito in centro davanti al celebre 'Arco d'Augusto', è ospitato al Club Del Sole a due passi dal mare.

