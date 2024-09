CRONACA Anziana madre morta ad Arezzo: figlia convivente trovata in albergo di Rimini, aveva telefono staccato In attesa di ulteriori sviluppi, è stato iscritto un procedimento penale per abbandono di incapace.

Anziana madre morta ad Arezzo: figlia convivente trovata in albergo di Rimini, aveva telefono staccato.

La squadra mobile di Arezzo ha rintracciato in un albergo della riviera romagnola la figlia 60enne della donna di 92 anni trovata morta, insieme al suo gatto, sabato mattina nella casa dove le due donne vivevano ad Arezzo, in via Montanara. La morte, sulla base dei primi riscontri, risalirebbe a diverso tempo addietro. La figlia, si spiega dalla polizia, "risultava da subito irreperibile ed aveva il telefono staccato. Dagli accertamenti esperiti la stessa figurava aver soggiornato durante le prime settimane del mese di agosto presso una struttura alberghiera della riviera romagnola ed è proprio da questo ultimo dato che sono partite le ricerche degli investigatori", coordinati dal commissario capo Davide Comito.

Fondamentale nell'individuazione della donna, si spiega, "il contributo fornito dagli agenti della squadra mobile della Questura di Rimini che hanno cooperato nelle ricerche individuando la signora presso la suddetta struttura alberghiera". Portata in Questura a Rimini su disposizione del pm titolare del procedimento la 60enne "è stata assunta a sommarie informazioni come persona informata sui fatti, nel corso dell'escussione, tuttavia, la predetta non è riuscita a fornire chiarimenti esaustivi in merito ai fatti oggetto di indagine. Al momento, ai fini della valutazione della posizione giuridica della signora, si rimane in attesa di conoscere gli esiti delle diverse attività investigative delegate dall'autorità giudiziaria risultando iscritto un procedimento penale per abbandono di incapace ai sensi dell'art.591 del codice penale".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: