AREZZO Anziana morta da mesi: figlia rintracciata a Rimini, indagata per abbandono incapace Ma la sua posizione rischia di aggravarsi

Anziana morta da mesi: figlia rintracciata a Rimini, indagata per abbandono incapace.

E' indagata per abbandono di incapace la figlia 60enne di Carla Bazzani, l'anziana trovata morta nei giorni scorsi nell'appartamento, dove le due donne vivevano insieme. Il suo nome è stato iscritto nel fascicolo aperto in procura dopo il ritrovamento del corpo della 92enne, insieme a quello del suo gatto, sabato scorso, dopo una segnalazione della vicina nonché padrona di casa.

La 60enne è stata invece rintracciata lunedì scorso a Rimini, dove aveva trascorso il mese di agosto. Le indagini sui movimenti bancari potrebbero portare anche ad un eventuale aggravamento della posizione della donna. La pensione della 92enne risulterebbe infatti riscossa ma, da un primo esame cadaverico, l'anziana risulterebbe morta da quattro a sei mesi fa.

L'autopsia, che verrà effettuata venerdì prossimo a Siena, dovrà dare indicazioni sulle cause della morte e la tempistica. Parallelamente sarà svolto un accertamento anche sul corpo del gatto. La 60enne, sentita a sommaria informazione, non ha saputo dare risposte precise circa la madre. Dalle testimonianze emerge che a luglio sia stata vista uscire di casa con un trolley. L'affitto del mese era stato regolarmente pagato prima del vuoto di agosto. Stando a quanto ricostruito la 60enne non lavorava più da tempo e viveva con la madre di cui si occupava.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: