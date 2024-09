Anziana trovata strangolata in casa a Modena: si cerca il figlio Ottantenne trovata morta a Spezzano di Fiorano, si sospetta il figlio fuggito dopo l’omicidio. Indagini in corso, sconosciuto il movente.

Anziana trovata strangolata in casa a Modena: si cerca il figlio.

Una donna di 80 anni è stata trovata morta in casa a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena, probabilmente strangolata con un laccio. Si cerca e per il momento non si trova il figlio cinquantenne che sembra convivesse con lei: l'ipotesi è che abbia assassinato la madre, prima di fuggire. Sconosciuto il movente, dai conoscenti il ritratto di una famiglia normale.

A dare l'allarme, intorno alle 17 di ieri, la sorella del ricercato che avrebbe trovato la madre morta in casa, ma la donna potrebbe essere morta ore prima. Le grida della figlia della vittima avrebbero allertato i vicini che sono intervenuti per primi. I carabinieri sul posto stanno portando avanti le indagini.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: