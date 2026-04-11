CRONACA Anziani morti in ambulanza a Forlì, arrestato l’autista: accuse di omicidio volontario Secondo la Procura, sarebbe coinvolto nella morte di più pazienti fragili deceduti tra il 2025 e il 2026, durante o subito dopo il trasferimento sanitario in ospedale

Anziani morti in ambulanza a Forlì, arrestato l’autista: accuse di omicidio volontario.

È stato arrestato a Forlì Luca Spada, 27enne di Meldola, autista soccorritore della Croce Rossa, nell’ambito dell’inchiesta sui decessi sospetti di alcuni anziani avvenuti durante trasporti in ambulanza. L’uomo è indagato per omicidio volontario: secondo la Procura, sarebbe coinvolto nella morte di più pazienti fragili, deceduti tra il 2025 e il 2026, durante o subito dopo il trasferimento sanitario in ospedale. Gli inquirenti ipotizzano omicidi volontari, forse commessi con la somministrazione di sostanze letali. Il provvedimento di custodia cautelare è stato eseguito dai carabinieri su disposizione del gip, su richiesta della Procura di Forlì, che da mesi indaga su una serie di casi ritenuti anomali.

Tra gli episodi contestati, anche il decesso di una donna di 85 anni avvenuto durante un trasporto il 25 novembre scorso, considerato uno dei casi chiave dell’indagine. Gli investigatori stanno ora approfondendo ulteriori morti sospette e analizzando materiale sanitario sequestrato, mentre l’indagato si è sempre dichiarato innocente.



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