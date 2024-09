CRONACA Anziano cappotta a Montelicciano, elitrasportato in ospedale Un Renault Kangoo, scendendo in direzione Mercatino Conca, si è ribaltato senza però coinvolgere altre vetture. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento

Una persona anziana è rimasta ferita, oggi pomeriggio, in un incidente stradale che si è verificato nella zona di Montelicciano, in via per San Marino, sulla strada provinciale 2, a circa tre chilometri dal confine di Stato.

Per cause in corso di accertamento, l’uomo, alla guida di un Renault Kangoo, avrebbe perso il controllo della macchina che si è poi cappottata. Nel sinistro non sono state coinvolte altre vetture.

Soccorso dal personale sanitario, è stato portato all'ospedale con l'elisoccorso. Sul posto i Vigili del Fuoco di Macerata Feltria e i Carabinieri di Urbino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: