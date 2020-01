Anziano investito e ucciso mentre camminava nel Riminese

Un anziano di 89 anni è stato investito ed è morto sul colpo mentre camminava sul ciglio della strada, in via Rastelli, nel comune di Saludecio nel Riminese. L'incidente mortale è accaduto intorno alle 18.30. Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia stradale, l'uomo stava camminando a piedi in una zona poco illuminata della via quando è stato preso in pieno da un'auto in transito ed è stato sbalzato in un fosso. Dopo l'incidente l'auto si è fermata. Sul posto è arrivata per prima un'ambulanza del 118, i paramedici dopo alcuni tentativi di rianimare l'anziano non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio di due pattuglie della Stradale inviate sul posto.