BELLARIA IGEA MARINA Anziano lascia Rsa e viene trovato morto, a processo marito e moglie

I due titolari di una casa di riposo di Bellaria Igea Marina (Rimini) sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo e saranno processati il prossimo 21 novembre. Lo ha deciso il gup Raffaella Ceccarelli al termine dell'udienza di questa mattina, per la morte avvenuta nel febbraio del 2021 di un anziano di 93 anni, Antonio Brisigotti, originario di Macerata Feltria e malato di Alzheimer. L'anziano era ospite della struttura ma si era allontanato ed era stato ritrovato cadavere in un camping chiuso. L'uomo era deceduto per il freddo. Per quella morte quindi saranno a processo i titolari della casa di riposo, marito e moglie, difesi dagli avvocati Gianni e Alessandro Frisoni mentre i parenti della vittima si sono costituiti parte civile con gli avvocati Roberto Landi, Mauro Crociati e Paolo Dominici.

