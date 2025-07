SS9 Apecar si scontra con moto sulla via Emilia, grave il conducente

Incidente questa mattina sulla via Emilia a Rimini, nei pressi del centro commerciale Malatesta. Poco dopo le 9 si sono scontrati una moto Yamaha e un’Apecar, che si è ribaltata dopo l’urto. Secondo una prima ricostruzione, la moto rientrando in prima corsia avrebbe colpito il veicolo a tre ruote. Grave il conducente dell’Apecar, portato all’ospedale Bufalini di Cesena, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferito in modo meno serio il motociclista, trasportato all'Ospedale Infermi di Rimini. Sul posto 118, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco; traffico rallentato per la chiusura di una corsia.

