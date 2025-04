RIMINI Aperta la bretella fra SS16 e SS72: da San Marino a Riccione senza attraversare la rotonda Rotatoria SS16 - SS72 San Marino: apre la bretella in direzione Riccione, esterna alla rotonda

Aperta la bretella fra SS16 e SS72: da San Marino a Riccione senza attraversare la rotonda.

È stata aperta la bretella sul lato monte della nuova rotatoria tra la Statale 16 e la Statale 72 San Marino. Il nuovo tratto, annuncia il Comune di Rimini, consente ai veicoli provenienti da San Marino di dirigersi verso Riccione senza attraversare la rotatoria. Ripristinate anche le due corsie di marcia sul tratto finale della consolare di San Marino verso mare, temporaneamente ristrette per lavori ora conclusi. Resta in fase di completamento il ramo sul lato mare della rotatoria per chi arriva da Riccione, la cui apertura è prevista entro fine maggio o inizio giugno.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: