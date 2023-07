Aperto il testamento di Berlusconi: "Tanto amore a tutti voi" scrive ai figli A nessuno il controllo solitario di Fininvest. Legato di 100 milioni al fratello e a Fascina

Va a Pier Silvio e Marina Berlusconi la maggioranza di Fininvest. Avendo ricevuto l'intera quota disponibile, i due figli di primo letto di Berlusconi raggiungono insieme il 53% del gruppo con quote paritarie. E' quanto si legge nel testamento di Silvio Berlusconi, che l'ANSA ha potuto visionare in esclusiva. Un legato di 100 milioni al fratello Paolo Berlusconi. A Marta Fascina va un legato di 100 milioni e a Marcello Dell'Utri uno di 30, "per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me". La lettera ai figli: "Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà".

