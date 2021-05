Appello bilingue di Draghi: "Venite in vacanza in Italia"

E' l'appello che il premier Draghi rivolge, bilingue, al termine della riunione ministeriale del G20 sul turismo: "Venite, in vacanza, il turismo, tornerà forte come prima – dice – dalla montagna, al mare". E alla industria della vacanza promette un ruolo preminente in termini di sostegno nell'ambio del piano nazionale di resilienza. Invito a venire in Italia, ma con regole chiare, per vacanze in sicurezza: "Dobbiamo offrire regole chiare, semplici - dice - per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza. A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell'attesa il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio". E aggiunge: "L'Italia è pronta a ridare il benvenuto al mondo. Nel frattempo il governo intende offrire un aiuto all'industria turistica che ha avuto tanto danno da questa chiusura così prolungata".

Intanto, sul fronte contagi: giornata con numeri in crescita e che risalgono verso quota 10mila (9.116) e morti poco superiori ai 300 (sono 305). Buone notizie sul fronte del tasso di positività, in netto calo al 2,9%. Continua anche la riduzione di ricoveri e terapie intensive. Per la campagna vaccinale, mentre il generale Figliuolo torna a promuovere vaccinazioni con Johnson&Johnson e Astrazeneca per gli over 60, sono oltre 2 milioni le dosi ferme nei frigoriferi delle Regioni proprio per le perplessità e i rifiuti sollevati dai pazienti. In Emilia-Romagna, 488 nuovi positivi, per un tasso dell'1,7%. Calano di 6 unità i ricoveri in terapia intensiva (213). 24 i nuovi decessi di cui 2 a Rimini.

