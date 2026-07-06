Appello bipartisan delle deputate: "No alle preferenze, penalizzano le donne"

A Montecitorio lunedì l'attività parlamentare riprende un po' al rallentatore, ma prima della pausa estiva c'è una legge che ha la priorità su ogni altra, per la maggioranza di governo, ed è la legge elettorale. Si torna in Aula la prossima settimana. Intanto c'è l'appello bipartisan delle donne parlamentari che chiedono di non introdurre le preferenze perché penalizzerebbero proprio l'ingresso femminile in Parlamento. Il presidente 5Stelle Giuseppe Conte ha inviato una lettera al presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria Covid, Lisei, per chiedere la data della sua audizione, “anche per spazzare via – spiega Conte, riferendosi proprio a Lisei – le false e menzognere accuse che lei per primo, insieme ad altri componenti della commissione del suo partito, mi state rivolgendo”.

Nel video l'intervista a Luigi Marattin, deputato Partito Liberaldemocratico







