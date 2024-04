GDF RIMINI Appello Bologna conferma confisca di 14 mln euro a pluripregiudicato riminese per superbonus

Appello Bologna conferma confisca di 14 mln euro a pluripregiudicato riminese per superbonus.

La scorsa settimana era stato arrestato dalla guardia di finanza per un'evasione fiscale da 14 milioni di euro e oggi le Fiamme Gialle del comando provinciale in hanno dato esecuzione ad un provvedimento della prima sezione della Corte D'Appello di Bologna, che ha confermato il decreto di confisca di beni quali 9 fabbricati, 44 terreni a Rimini e nella provincia di Pesaro-Urbino, 6 società con sede nel Riminese e disponibilità finanziarie per 210 mila euro.

Confiscati anche crediti per oltre un milione e 800 mila euro derivanti da lavori eseguiti usufruendo del cosiddetto bonus 110%.

