Appello della Caritas: donateci coperte, vestiti e scarpe invernali. 200 i bisognosi.

Il freddo intenso di questi giorni sta ulteriormente mettendo alla prova chi vive in alloggi di fortuna o addirittura all’aperto: a Rimini sono circa 200 le persone in questa condizione, per questo la Caritas Diocesana lancia un appello per garantire più dignità a queste persone e aiutarle ad affrontare meglio i rigori della stagione invernale. "Portateci scarpe invernali, impermeabili, giacche e k.way per la pioggia. Per quanto concerne le coperte, c'è la necessità di coperte, non di piumoni perché non sono utilizzabili per chi decide di vivere comunque in strada".

Tutto quanto è frutto di donazioni e della buona volontà delle persone, va consegnato alla sede della Caritas in via Madonna della Scala 7, a Rimini.

