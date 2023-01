TURISMO Appennino emiliano senza neve, Corsini: "Investire in nuove tecnologie" L'assessore regionale a Turismo e Commercio anticipa che al ministro Santanchè chiederà ristori e posticipo dei mutui. La Regione lancerà il progetto 'Destinazione Appennino' che sarà finanziato con 600mila euro l'anno

Appennino emiliano senza neve, Corsini: "Investire in nuove tecnologie".

A fronte della crisi che sta investendo le vacanze sullo sci in Emilia-Romagna per le temperature più alte mai registrate negli ultimi quarant'anni, con impianti chiusi, disdette negli alberghi e mastri di scii senza lavoro, la Regione, dopo aver chiesto un incontro urgente con la ministra Santanchè - già fissato per l'11 gennaio - , convoca le Destinazioni turistiche per fare il punto della situazione. Per Andrea Corsini, assessore regionale a Turismo e Commercio, "devi avere un'alternativa da mettere in campo in caso di condizioni anomale come quelle che si sono verificate quest'anno; è necessario investire in tecnologie di nuova generazione, che peraltro consumano meno di quelle attuali, per far fronte ad eventuali emergenze". "Sulla montagna non siamo all'anno zero - prosegue Corsini-. Investiamo mezzo milione all'anno in promozione, comunicazione e partecipazione alle fiere più importanti del settore".

L'Emilia-Romagna ha già previsto per il 2023 un aumento del 30% per sostenere il turismo green e a breve, insieme ad Apt, lancerà il progetto 'Destinazione Appennino' che sarà finanziato con 600mila euro l'anno. "Dobbiamo potenziare la nostra offerta, ora insufficiente per qualità e quantità, se vogliamo aumentare le presenze in montagna", ha sottolineato l'assessore Corsini: "Nei bandi da 350 milioni di euro per la riqualificazione delle strutture alberghiere e campeggi che stiamo per lanciare sono previste premialità per chi fa accoglienza in montagna".

Mercoledì prossimo, 11 gennaio, la Regione incontrerà la ministra Santanchè per affrontare l'emergenza neve e come prima cosa chiederà "ristori e posticipo dei mutui per evitare che molte imprese siano costrette a chiudere, ma ci sono anche gli investimenti tecnologici indispensabili per dare un futuro alla montagna da vivere tutto l'anno" ha detto Corsini.

