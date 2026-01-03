VALLE DEL SAVIO Appennino in movimento: sequenza di scosse tra Bologna, Romagna e Toscana nella notte Un evento di magnitudo 3.5 è stato registrato ieri alle 20:53, seguito da altre tre scosse, con epicentro tra Verghereto e Bagno di Romagna

Appennino in movimento: sequenza di scosse tra Bologna, Romagna e Toscana nella notte.

Nelle ultime 24 ore una sequenza di scosse ha interessato l’area appeninica compresa tra Emilia-Romagna e Toscana, facendo registrare un inusuale aumento dell’attività sismica. Fortunatamente gli eventi sono stati in gran parte di bassa entità e non si segnalano danni, ma l’intensità e la frequenza delle scosse hanno attirato l’attenzione dei residenti.

La prima area interessata è stata l’alto appennino bolognese, al confine con la provincia di Pistoia, dove si sono susseguite varie scosse. La più intensa, di magnitudo 3.1, è stata registrata alle 23:02 di ieri, ed era stata preceduta da eventi di magnitudo durante l'intero arco della giornata: 2.6 alle 8:32, 2.4 alle 11:28, 2.3 alle 15:24. I comuni coinvolti includono Sambuca Pistoiese, Camugnano, Castel di Casio e Castiglione dei Pepoli. Sempre nel tardo pomeriggio di ieri, un altro sciame sismico ha interessato l’appennino tra Romagna e Toscana, con un evento di magnitudo 3.5 registrato alle 20:53, seguito da altre tre scosse di magnitudo compresa tra 2.0 e 2.4. Gli epicentri sono stati localizzati tra Verghereto, Bagno di Romagna, Chiusi della Verna e Bibbiena.

Infine, continua l’attività sismica anche nell’area di Anghiari e Sansepolcro, in Toscana, dove si registrano piccoli eventi da alcune settimane. Nella notte, alle 04:38, è stata rilevata una scossa di magnitudo 2.6 con epicentro nel settore sud-est del lago di Montedoglio, simile a quella del 29 e 30 dicembre scorsi.

Gli esperti ricordano che si tratta di fenomeni tipici dell’appennino sismico, ma l’aumento della frequenza delle scosse nelle ultime ore è stato particolarmente percepito in diverse località.



