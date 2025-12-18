Appropriazione indebita alla Fondazione Taccia: 2 anni e 8 mesi all’ex commercialista Ciuffoli

Il Tribunale di Rimini ha condannato in primo grado a due anni e otto mesi di reclusione Luca Ciuffoli, ex commercialista riminese di 62 anni, riconosciuto colpevole di aver sottratto oltre 100mila euro alla Fondazione Taccia di Rimini, ente impegnato nella ricerca oncologica, del quale ricopriva il ruolo di consigliere.

Secondo la ricostruzione della Procura, Ciuffoli avrebbe approfittato proprio della carica ricoperta e dell’incarico ricevuto dalla Fondazione per la gestione del patrimonio immobiliare e della contabilità, appropriandosi di somme di denaro che avrebbero dovuto essere destinate al pagamento di tasse, imposte e debiti verso i fornitori. In totale, tra il 2017 e il 2020, sarebbero stati prelevati indebitamente 129mila euro, utilizzati per finalità del tutto estranee a quelle dell’ente. All’ex professionista viene contestata anche l’appropriazione di beni acquistati a nome della Fondazione, tra cui due notebook, uno zoom ottico, un videoproiettore e una fotocamera digitale. L’imputato è difeso dall’avvocato Piero Venturi, mentre la Fondazione Taccia si è costituita parte civile ed è rappresentata dall’avvocato Fabrizio Belli.

Non si tratta del primo guaio giudiziario per Ciuffoli. Nel gennaio 2024, sempre il Tribunale di Rimini lo aveva infatti già condannato a un anno e sette mesi di reclusione, con pena sospesa, per appropriazione indebita ai danni di alcuni suoi clienti. E la sua posizione resta ancora al vaglio della magistratura: il 62enne, che attualmente vive all’estero e lavora come dipendente in una carrozzeria, è infatti imputato in un ulteriore procedimento per la stessa accusa, questa volta nei confronti di una nota famiglia di albergatori riminesi.









