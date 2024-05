Approvato il decreto Salva Casa: colpo di spugna sulle "piccole difformità"

Particolarmente soddisfatto il ministro delle Infrastrutture e vice presidente del Consiglio Matteo Salvini, nel presentare l'ultima sanatoria, il decreto Salva Casa, come lo ha battezzato, che interviene ad eliminare tutte quelle piccole difformità, spiega, che ostacolano la commerciabilità degli appartamenti, talora precludendone anche l'accesso a mutui, sovvenzioni e contributi. E' lo stesso ministro Salvini a fare l'elenco. C'è poi l'introduzione del regime di silenzio-assenso, per una massima semplificazione. Significa che se la pubblica amministrazione non risponde nei tempi previsti l’istanza del cittadino si intende accettata: finora era data per rigettata. Nella stessa seduta, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha anticipato una norma che consentirà alle famiglie di chiedere alla scuola che il proprio figlio con disabilità possa essere seguito dal docente di sostegno precario, per garantire continuità didattica. Inoltre, per una maggiore integrazione scolastica, le scuole dovranno accertare la conoscenza della lingua italiana per gli studenti stranieri di prima immigrazione, per evitare la dispersione. Al Festival dell'economia di Trento infine, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna sugli effetti nefasti del superbonus.

Nel video gli interventi di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, e di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio