VIABILITÀ Approvato il nuovo Codice della Strada: ecco cosa cambia L'ok ieri dal Consiglio dei Ministri. "Ergastolo" della patente per i recidivi alla guida in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di stupefacenti

“Visto il quadro numerico che ogni anno ci viene restituito dalla Polizia Locale, la stretta prevista dal nuovo disegno di legge sarà un incentivo nella promozione di comportamenti corretti tra gli automobilisti”. L’Assessore alla Polizia Locale del Comune di Rimini, Juri Magrini, commenta positivamente il giro di vite contro alcol, droghe e cellulari previsto dall’ultimo Consiglio dei Ministri.

Ma quali sono le novità previste per il codice della strada? In caso di recidiva nella guida in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di stupefacenti si potrà subire l’”ergastolo della patente”, ritirata fino a 30 anni. Sempre per i recidivi arriva anche l’obbligo di montare l’alcolock, dispositivo che impedisce alle auto di partire se il tasso alcolemico del guidatore è sopra il consentito, ovvero 0,5 grammi per litro.

Per chi ha meno di 20 punti sulla patente, poi, una lunga lista di infrazioni porterà ora a 3 settimane di sospensione. Tra queste l’utilizzo del cellulare alla guida, il mancato rispetto del semaforo rosso, la mancanza delle cinture di sicurezza o il superamento dei limiti di velocità. I minorenni alla guida senza patente e in stato di alterazione non avranno più la possibilità di guidare fino a 24 anni mentre ai neopatentati, nei primi 3 anni, saranno invece negate auto di grossa cilindrata, ovvero con un rapporto potenza/peso superiore ai 44 kw a tonnellata. Decisione presa dopo la tragedia del bambino di Roma, rimasto ucciso in uno scontro contro un Suv guidato da uno Youtuber 20enne.

Nemmeno i monopattini infine sono stati risparmiati dalla stretta. L’utilizzo del casco diventerà obbligatorio anche per i maggiorenni, insieme a targa ed assicurazione, e sarà possibile utilizzarli solamente all’interno delle aree urbane.

