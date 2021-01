METROMARE Approvato schema di convenzione per ottenere il finanziamento della terza tratta Riccione - Cattolica Corsini: "Verso il completamento di un'opera importante per l'intero territorio regionale"

La Provincia di Rimini, la Regione Emilia-Romagna e i Comuni di Rimini, Misano Adriatico e Cattolica, firmatari insieme alla società consortile Patrimonio Mobilità Rimini illustrano, nel corso di un confronto online allargato alla stampa, lo schema di convenzione da presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il finanziamento della terza tratta di Metromare tra la stazione di Riccione e Cattolica.

Schema di convenzione, già approvato dalla Giunta regionale, per ottenere i 34 milioni di risorse statali che serviranno alla realizzazione del primo stralcio che va da Misano/zona Brasile a Cattolica/Parco le Navi con una infrastrutturazione leggera in conformità con le aree interessate. Un nuovo collegamento di 3,8 chilometri nella parte sud della Provincia, dopo quello già attivo tra stazione di Rimini e stazione Riccione (il cosiddetto “TRC storico”), e quello già finanziato e in procinto di partire tra stazione di Rimini e Rimini fiera.

Riccione escluso dai finanziamenti, il Comune si è infatti da tempo chiamato fuori perché contrario al progetto. Con una rottura di carico alla stazione riccionese (i passeggeri dovranno scendere dai mezzi), la mobilità fino al confine con la zone nord di Misano sarà pertanto promiscua con la normale circolazione urbana, ma con mezzi Exquicity che andranno a batterie quindi comunque a zero emissioni, ma con probabili leggeri ritardi nei tempi di percorrenza. Rammarico generale per la mancata adesione della Perla Verde: il Sindaco del Comune di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni, capofila nella presentazione del progetto, “spera in un futuro ripensamento".

“Un’opera importante per l’intero territorio – rilancia anche l’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo, Andrea Corsini -, che eleva l’efficienza dell’offerta di mobilità e rafforza le infrastrutture della costa, con indubbi benefici per gli operatori economici, i turisti e i tanti cittadini che si spostano quotidianamente per studio e lavoro”.



Nel video gli interventi in videoconferenza dell'Amministratore unico di PMR, Stefano Giannini e del Sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni.

