FESTIVAL CULTURALE Appuntamento con il Meeting di Rimini per una "special edition" con un ricco programma di spettacoli all’aperto

Torna da venerdì prossimo nelle piazze della città il festival culturale che da più di 40 anni, ogni agosto, ospita grandi eventi e personaggi di fama internazionale. Tanti gli spettacoli che per tutti i giorni del Meeting andranno in scena in piazza Tre Martiri. A presentarli il responsabile Otello Cenci. Si parte con un grande nome della musica classica, Uto Ughi, che aprirà il festival con le Quattro Stagioni di Vivaldi. Poi, un viaggio alla scoperta della Divina Commedia con Marco Martinelli; una serata di musica con Federico Mecozzi, violinista riminese; la visione della produzione originale di Luca Doninelli dal titolo "Il sogno di Giuseppe"; infine lo spettacolo comico "La sagra famiglia" di Paolo Cevoli. Novità di quest'anno il Meeting Music Contest, una competizione musicale rivolto ad artisti e band musicali. In palio per i vincitori la registrazione in studio del proprio singolo. Proprio la finalissima mercoledì 25 agosto in Arena Lido di Rimini chiuderà il Meeting.

Intervista a Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting e Otello Cenci, responsabile del dipartimento Spettacoli del Meeting

