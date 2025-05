RIMINI Apre oggi Macfrut 2025: Rimini capitale internazionale dell’ortofrutta Taglio del nastro con il Ministro Lollobrigida e istituzioni regionali. In fiera 1.400 espositori, 1.500 buyer e un ricco calendario di eventi e convegni.

Apre oggi Macfrut 2025: Rimini capitale internazionale dell’ortofrutta.

È tutto pronto per l’edizione 2025 di Macfrut, la fiera internazionale dedicata alla filiera ortofrutticola, che apre oggi i battenti al Rimini Expo Centre. I padiglioni sono accessibili dalle ore 9.30 alle 18, mentre il taglio del nastro ufficiale è fissato per le ore 11 nello spazio ANBI, alla presenza del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, del Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, dell’Assessore all’Agricoltura del Lazio Giancarlo Righini e del Presidente di Macfrut Renzo Piraccini, insieme a numerosi rappresentanti di istituzioni e associazioni.

In vetrina, fino a giovedì, l’intera filiera ortofrutticola, che in Italia vale oltre 17 miliardi di euro alla produzione e circa 60 miliardi nel complesso. Presenti 1.400 espositori (oltre il 40% esteri) e 1.500 top buyer da tutto il mondo, oltre a tre Simposi Mondiali dedicati a biotecnologie, patata e piante aromatiche del Mediterraneo.

Tra le novità più attese, The Healthy Food Show, con una serie di incontri e showcooking dedicati all’alimentazione sana. Si parte oggi alle 11.30 con la tavola rotonda “Quale alimentazione per vivere bene fino a 100 anni?”, moderata da Gianluca Semprini con ospiti come Manuela Arcuri e la campionessa Valentina Vezzali. Nel pomeriggio, focus su innovazione e trasformazione alimentare, con ospiti dal mondo scientifico, sportivo e televisivo. In contemporanea, prende il via anche Fieravicola, fiera internazionale della filiera avicunicola.

